Vedci a odborníci odporučili zastaviť povinné antigénové testovanie. Matovič a Krajčí nie

Postupne sa dozvedáme zákulisné informácie, ako prebiehala diskusia vlády s odborníkmi a vedcami pri návrhu nového balíka "covid" opatrení. Zdá sa, že ani teraz naši vládni predstavitelia odborníkov v mnohých veciach nepočúvali.

Vyberám 4 rôzne odstavce z článku dnes publikovaného na Denníku N:

https://dennikn.sk/2294008/za-oponou-rokovani-odbornikov-s-premierom-riadil-ich-aj-jeho-asistent-emocie-boli-najma-pri-plosnom-testovani/?ref=tit

Dnes vieme to, že odborníci sa dohodli na desiatich oblastiach, ktoré by mali zlepšiť situáciu. Vláda materiál schválila, časť z nich platí oddnes. Ide však len o malú časť opatrení, o ostatných z dokumentu, ktorý pripravili odborníci, nemáme informácie. Nie je jasné, kedy by mali byť realitou a akou formou sa naplnia.

„Nastala tam debata o antigénovom testovaní, ktoré sme mimo konzília odporúčali zastaviť alebo minimálne prehodnotiť. Tam sa trochu emócie zdvihli od premiéra, ako aj od ministra, ktorý trval na nespochybniteľnom efekte antigénového testovania,“ hovorí Visolajský. Veľká výmena názorov bola aj vo veci otvárania alebo zatvárania škôl.

Debatovali aj o tom, čo nefunguje. Minister Krajčí vraj na stretnutí povedal, že má pocit, že sa netrasuje, a preto si bude musieť k tomu s hlavným hygienikom sadnúť. Na problémy s dohľadávaním kontaktov odborníci upozorňujú mesiace.

Visolajského prekvapilo, že nehovorili o ruskej vakcíne Sputnik. Pritom už krátko potom v pondelok večer neregistrovaná vakcína dorazila na Slovensko.

Môj komentár:

Potvrdzuje sa že vláda ešte stále úplne nepočúva odborníkov a veľkú časť kvázi opatrení si presadzuje aj napriek nesúhlasu odborníkov. A naopak, dodnes nevieme koľko odborných opatrení premiér od vedcov do nového balíka odfiltroval.

Vidno to aj na komentári Petra Visolajského o povinnom antigénovom testovaní, ktoré nie je úplne presné, zvyšuje mobilitu ľudí, mieša symptomatických a nesymptomatických a často dáva pocit falošnej negativity. Zrejme by jeho zastavením musel premiér a minister zdravotníctva priznať, že ich najväčšia "atómová zbraň" je naozaj atómová zbraň, ale bez úvodzoviek.

Pobavil som sa aj na tom, že minister zdravotníctva "má pocit, že sa netrasuje". Veď oni sami trasovanie v princípe zrušili, keď nariadili ľuďom samotrasovanie. V každej vyspelej krajine je izolácia a trasovanie kontaktov na prvom mieste. U nás na poslednom. Aj to je dôsledok prečo je situácia zlá a stále horšia.

Toto opakujem a písal som to vo svojom článku už v decembri.

Tento článok nepíšem preto aby som sa niekomu posmieval, alebo aby som neoprávnene kritizoval. ale aby ste už začali počúvať odborníkov. Pekne to povedala prezidentka Čaputová. Politici nie sú obeťou, obete ležia v nemocniciach a na cintorínoch.

Ironicky si občas poviem, ešte, že už nie sme druhý, ale konečne prví v prírastku úmrtí a prírastku hospitalizácií na Covid-19 v celom svete. A zdá sa, že stále v úmrtnosti zvyšujeme svoj náskok.

Keď sme boli druhý, tak mi to pripomenulo jeden vtip ako žena karhá svojho muža.

Žena: "Ty si taký blbec. V práci si blbec, v spoločnosti si blbec, doma si blbec, v postely si blbec. Keby bola súťaž blbcov, tak skončíš na druhom mieste."

Muž: "A prečo na druhom ?"

Žena: "Lebo si taký blbec, že by si ani nevyhral."