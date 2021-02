Potraty vám vadia, ale 5000 nepriamych eutanázií ročne vám nevadí.

Ak by o slovenského pacienta bolo postarané tak ako je priemer EÚ15, znamenalo by to o 5 tisíc úmrtí ročne menej na odvrátiteľné úmrtia. Málo financií,nezáujem spoločnosti a poisťovní znamená, že ide de fakto o eutanázie.

Pamätáte si keď premiér Igot Matovič spolu s Marekom Krajčím a ďalšími členmi OĽANO presne pred rokov zapálili pred Úradom vlády 5000 sviečok ako symbol 5000 zbytočných úmrtí ročne pre vytunelované zdravotníctvo ? Mal pravdu a verím že sa situácia bude zlepšovať, tlieskal som im a tešil som sa že sa veci zásadne zmenia. Je ale irónia, že za ich pôsobenia k súčasným 5000 odvrátiteľných úmrtí pribudlo ďalších 5000 (na covid-19).

Týmto článkom by som chcel poukázať presne na to, o čo sa snažil Matovič a Krajčí pred rokom. Otázka je, či sa situácia mení k lepšiemu a či má vláda vôbec vypracovaný nejaký program ako zabrániť nepriamym eutanáziám 5000+ Slovákov ročne.

Nie tak dávno bola v spoločnosti veľmi aktuálna téma potratov a pripravoval sa Národný pochod za život. Aj v posledných dňoch rezonovala správa v médiách ako minister zdravotníctva upravil vyhlášku, kde spoplatnil umelé prerušenie tehotenstva ženám naď 40 rokov.

Tejto téme som sa vždy radšej vyhýbal, lebo si myslím že moje názory by sa aj tak nestretli s pochopením väčšiny "konzervatívnych katolíkov". Na druhej strane poznám aj množstvo ľudí v katolíckych kruhoch, ktorí sú ľudia s veľkým srdcom, inteligentní, uvedomelí a pri slovách ako jóga, alebo Tai-či nezačnú hneď hromžiť a rozprávať o tom ako je to zlé a je to dielo diabla (a nie svojim spôsobom súčasť hinduizmu, či budhizmu, ku ktorému sa hlási niekoľko miliárd ľudí). Ak títo ľudia aj s jógou (alebo umelým prerušením tehotenstva) nesúhlasia, tak povedia že na to majú iný názor, ale nezvýšia hlas, nepohoršujú sa a neodvolávajú sa bez rozmýšľania na nariadenia cirkvi.

A prečo som sa radšej nevyjadroval k téme ako umelé prerušenie tehotenstva ? Možno po prvé (ale naozaj len čiastočne) preto, lebo to považujem viac za právo na diskusiu pre ženy. Po druhé preto, že môj názor je omnoho komplexnejší a neviem si predstaviť, že by si ho niekto v priebehu minút, alebo hodín vypočul a pochopil. Po tretie, tvárime sa že sme záchrancovia nenarodených, ale aj v tejto chvíli nechávame bez záujmu zomierať v bolestiach tisíce už narodených, ktorí by zomrieť nemuseli.

Áno, potraty ako také nie sú v poriadku a nechcem spochybňovať snahu o ich omedzenie, ale povedať B bez toho aby sa povedalo A je hlúpe. A záveroveň chrániť nenarodených, ale nechrániť narodených je tiež veľmi hlúpe. A keď som sa na túto tému púšťal s mnohými ľuďmi do diskusie, tak som zistil že väčšina, s ktorými som diskutoval boli hlupáci (nie všetci !).

Napíšem ešte jeden môj zážitok na túto tému.

Raz som bol na jednej klinike s stal som sa svedkom konfrontácie lekárky a (plaču) jednej ženy zrejme v blízkosti gynekologickej ambulancie. Poviem vám, že som tak ešte nikoho plakať nevidel a nepočul. Neviem koľko mala rokov, ale z rozhovorov som sa dozvedel že už nemôže ísť na umelé prerušenie tehotenstva. Zrejme zmeškala termín do kedy to bolo možné (12 týždeň). V slzách a plači hovorila aj niečo v zmysle že nemá peniaze, že má malý byt (alebo nemá kde bývať) a vyzerala ako pred samovraždou. Táto udalosť vo mne dosť zarezonovala. Táto skúsenosť a ten plač mi v hlave rezonovala dosť dlho.

Viem ako sa mnohí tešia na deti a o to viac tí, ktorí ich nemôžu mať, ale nikdy neviete v akej životnej situácii sa daná žena ocitne. Viem že to znie zvláštne, ale asi si to viem predstaviť. Keď máte ťažký život, málo peňazí, zdravotné problémy, tak je z radosti strach. Ak by o túto ženu bolo postarané v zmysle, že by dostala napríklad primeraný byt (prenájom) a finačnú podporu a pomoc, tak aby sa o to dieťa mohla dobre starať, vtedy by to bolo už iné.

Toto je len môj osobný názor a prípušťam že nemusí byť správny. Ale poďme radšej na hlavnú tému.

Eutanázia číslo 1 - čakanie na liečbu

Raz som sa bližšie rozprával s človekom čo sa zúčastnil pochodu za život a bol dosť touto témou zanietený. Povedal som mu že je to fajn že sa tak angažuje, ale že sa mi nepáči že sa katolícka obec neangažuje aj za ochranu života narodených. Konkrétne ide o relatívne slabú zdravotnú starostlivosť, dlhé čakacie doby na liečbu, lieky, ale najmä nedostupnosť takých liekov a liečby, aká je k dispozícii v iných krajinách EU či v USA. Spomenul som mu jednu známu pani, ktorej bola diagnostikovaná rakovina obličky v pomerne neskorom štádiu, hoci si sťažovala na problémy už viac ako rok. Na prvé zahájanie chemoterapie musela čakať skoro 2 mesiace. Podávala sa totiž žiadosť poisťovni (nazvime ju poisťovňa č. 1) či to vôbec schváli alebo nie. Známa aj pričinením neskoro zahájenej liečby do jedného roka zomrela.

Prišlo mi to neuveriteľné svinstvo. Keď lekár rozhodol, že treba začať s chemoterapiou, tak v poisťovni bol ešte niekto, kto mohol povedať či áno, či nie a kedy. Či ušetríme peniaze poisťovni (a kompetentní možno dostanú odmeny) a necháme pacienta (skôr) zomrieť, alebo ho necháme žiť, resp. mu aspoň predĺžime a skvalitníme život.

Môj známy mi na túto skúsenosť povedal niečo v zmysle, že asi máš pravdu, ale veď o tom napíš, oslov niekoho a možno sa to začne viac riešiť. Veľmi tomu ale nevenoval pozornosť.



Prešli asi 3 roky a mal som od neho telefonát. Hovoril že mama jeho najlepšieho kamaráta (ktorého poznám aj ja) má rakovinu. Súčasné chemoterapeutiká jej začali veľmi zhoršovať stav pečene a bolo nutné ich vysadiť a dať nové. A hádajte aký bol postup ? So žiadosťou išla osobne na pobočku poisťovne (poisťovňa č. 2) a čakala ako rýchlo jej túto liečbu schvália, alebo neschvália. Pýtal sa ma, či viem ako dlho to trvá a či im v tom neviem nejako pomôcť, keďže som mal podobné skúsenosti. Kontaktoval som teda rôznych známych, ale dopátral som sa len k tomu, že by malo byť rozhodnuté do 2 týždňov. Na druhý deň ráno mi volal a povedal že už to riešiť nemusím, že kamarátova mama v noci zomrela.

Stalo sa presne to o čom som hovoril pred 3 rokmi. Ďalej sme sa už o tom nerozprávali.



Eutanázia číslo 2 - neschválenie liečby

Veľmi často sa stáva že poisťovne neschália liečbu. Oficiálny dôvod je, že pacient ju nepotrebuje a existuje alternatívna. Alebo aj jednoduchšie, že pacient nemá podľa slovenskej legislatívy nárok na daný, často neschválený liek, liečbu, alebo operáciu. Najčastejší dôvod že nie je liek kategorizovaný je jeho cena.

Kategória 1 - keď je liek, alebo liečba na Slovensku schválená, plne indikovaná ošetrujúcimi lekármi, ale revízni lekári v zdravotných poisťovniach jednoducho dajú stopku. A verte, alebo nie, neexistuje už nič, čo by ich rozhodnutie obratom zvrátilo. Ani Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Možno iba súd, ale keď pacient počíta každý deň, tak sa obvikle takého súdu nik z nich nedožije. Toto poisťovne, ale aj štátny radníci a poslanci veľmi dobre vedia.

Takýchto prípadov je množstvo a hádajte, kde nájdete štatistiky o neschválení liekov, alebo liečby (napr. protónová terapia, gamma nôž, špecializované operácie a zákroky), ktorú indikovali lekári ale poisťovne ich zamietli ? Správne, nenájdete ich nikde. Vedia to len poisťovne.

Zopár ukážok ako to vyzerá v praxi:

RTVS reportáž (z roku 2016) Občan za dverami, "Keď ide o čas" (redaktorka PHDr. Gabriela Pirošková).

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14108/107358#704 čas 11:10

Táto reportáž dostala aj cenu Literárneho fondu za novinársku tvorbu za rok 2016. http://litfond.sk/subory/Inform%C3%A1cie_pre_m%C3%A9di%C3%A1.pdf

Mladej žene poisťovňa neschválila liečbu rakoviny, a tým nad ňou vyriekla najhorší ortieľ

https://www.tvnoviny.sk/domace/1979528_mladej-zene-poistovna-neschvalila-liecbu-rakoviny-a-tym-nad-nou-vyriekla-najhorsi-ortiel

Kategória 2 - keď nie je na Slovensku schválený daný liek, alebo liečba a pacient musí žiadať o výnimku. Tu je situácia zdravotnej poisťovne oveľa jednoduchšia a eutanázia sa vykoná často oveľa rýchlejšie. Poisťovňa sa jednoducho oprie o to, že liek nie je u nás kategorizovaný a je drahý. Napríklad na Slovensku je registrovaných iba 22% onkologických liekov, ktoré sú registrované v EÚ. Česko má registrovaných okolo 50%, Nemecko asi 75% tak7chto liekov. Kto si myslíte že tlačí na to aby sa registrovalo viac drahých liekov ? Poisťovňe ? Štát, alebo jeho ministerstvá ? Tí si chránia svoj rozpočet a ľudia ich veľmi nezaujímajú. Veď nedávno objednaných 14 stíhačiek F16 nás bude stáť asi 2000 miliónov EUR, tak si nemôžeme predsa dovoliť dať 40 miliónov EUR ročne na lieky na cystickú fibrózu pre 350 chorých. Pre porovnanie, dva krát väčšie Česko má prenajatých (nie kúpených) 14 lacnejších stíhačiek Grippen.

Nedávno bola v RTVS zaujímavá reportáž o spomínaných 22% registrovaných onko liekov: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/259734#2452

Situácia je podobná aj pri iných chorobách, ktorých sú desiatky až stovky. Napríklad účinné lieky na cystickú fibrózu existujú asi od roku 2009, ale Slovnesko časť z nich kategorizovalo až koncom roka 2020. Rozpočet však žiaľ nedovolí liečiť všetkých pacientov na Slovensku. Zatiaľ sú kategorizované iba lieky pre približne 90 pacientov s konkrétnou mutáciou (z 350 pacientov). Problém je aj ten, že lieky pre jedného pacienta stoja vyše 100 000 EUR ročne. Sám som sledoval túto situáciu a bolo to naozaj veľmi smutné, keď vidíte ako zomierali doslova zadusením mladé dievčatá a chalani len preto, že Slovensko má (nepísané?) pravidlo, že schvaľuje často len lieky, ktoré nie sú drahšie ako 41 tisíc EUR na rok na jedného pacienta.

Pozrite si reláciu na TA3 o cystickej fibróze, kde na začiatku ukazujú zoznam mladých ľudí, ktorí mohli žiť, ale žiaľ zomreli v roku 2020 na Cystickú fibrózu https://www.ta3.com/clanok/1193224/co-sposobuje-cysticka-fibroza.html Každý rok ich zomrie 10-15, len preto že chceme šetriť na liekoch.

Dávam sem ešte niektoré ďalšie zaujímavé odkazy:

https://www.ta3.com/clanok/1186557/o-liecbe-ktora-zachrani-ci-predlzi-zivot-mnohym-mladym-ludom.html

https://www1.pluska.sk/regiony/rada-som-este-zaplavala-mori-bez-kyslikoveho-pristroja-sniva-chora-nika

https://www.ta3.com/clanok/1193200/nadacia-ta3-vyzyva-na-pomoc-nikole-ktora-potrebuje-drahy-liek.html

http://slanedeti.sk/cms/novy-liek-na-cysticku-fibrozu-pre-90-pacientov/2074

https://doma.markiza.sk/clanok/1884286-poistovna-mu-neschvalila-liek-ktory-potreboval-rodina-si-zobrala-uver-ale-uz-bolo-neskoro

https://www.zriedkavechoroby.sk/zakladny-prehlad/co-su-zriedkave-choroby/

Mimochodom zdravotné poisťovne a sociálna poisťovňa sa často dopĺňajú. Sociálna poisťovňa dosť často neschvaľuje príspevky na opratrovanie, alebo čiastočný, či úplný invalidný dôchodok. Napríklad ďeťom / ľuďom s cystickou fibrózou. Ak dáte toto rozhodnutie na súd, ten to môže opäť iba vrátiť späť do Sociálnej poisťovne, ktorá obvykle znova rozhodne tak isto. Súd nemá žiadnu reálnu moc donútiť poisťovňu rozhodnúť inak. Nedávno som čítal presne o takomto prípade kde išlo o dieťa s cystickou fibrózou a matka nemohla pracovať kvôli tomu že sa o dcéru starala 24 hodín denne. Odkaz sa mi však znova nepodarilo nájsť.

Kategória sama o sebe sú sami ľudia so zdravotným znevýhodnením. Často sa mi chcelo plakať keď som videl koľko dostanú zo sociálnej poisťovne a koľko ich stoja lieky a pomôcky.

Eutanázia číslo 3 - zastavenie liečby



Vedeli ste, že aj keď je pacient liečený chemoterapeutikami, poisťovňa niekedy zastavuje liečbu ? Neraz sa stane že na CT pracovisko príde pacient so žiadosťou na kontrolu stavu/progresie ochorenia. A ak je choroba v pokročilom štádiu a nádor/metastázy sa zväčšili, poisťovňa často zastavuje liečbu a vykonáva tak de fakto eutanáziu. Ako keby pacienti neboli dosť ožiarený nebezpečnými gamma lúčmi z mnohých CT vyšetrení, poisťovňa im občas dopraje ešte ďalľiu dávku rádioaktívneho žiarenia.

Pacient by možno aj tak zomrel, ale táto liečba mu pomôže žiť dlhšie, alebo plnohodnotnejšie. Rozprávali mi o tom, ako ochorenie potom rýchlo progreduje keď takýmto pacientom vysadia liečbu. U lekárov je preto zaužívaný pojem "CT pre poisťovňu". Keď im príde takáto žiadanka, vedia že musia trocha klamať a napísať to čo vidia tak, aby poisťovňa liečbu nezastavila. Posudkový lekár je totiž v poisťovni veľmi často viac ako všetci lekári a odborníci sveta. On rozhoduje o tom, či pacientovi liečbu schvália, alebo nie. A nezmení na tom nič ani Úrad pre dohľad nad zdravotnou starotlivosťou. Ten môže rozhodnutie iba zrušiť a znova vrátiť tej istej poisťovni na prehodnotenie. A kým sa hrá ping pong, pacient obvykle umrie.

Podobne fungovalo zastavenie liečby pri ochorení Skleróza multiplex. Nárok na liečbu drahými interferónmy mali iba pacienti do 40 rokov. Neznamenalo to, že liečbu dostali všetci pacienti pod 40 a potom sa v nej pokračovalo. V prípade ak pacient dovŕšil 40 rokov, tak preplácanie liekov poisťovňa stopla. Je to pekný príklad eutanázie systémom "odpojenia od prístroja". Pokiaľ viem, tak poisťovne od tejto praktiky už upustili a prepláca sa liečba interferónmi aj po 40 roku života.

Eutanázia číslo 4 - neposkytnutie (správnej) liečby, nediagnostikovanie choroby



Neposkytnutie správnej liečby, alebo liečby ako takej je téma sama o sebe. To, že investujeme do zdravotníctva málo, to že sme malá krajina, kde je dostatok lekárov-špecialistov, ale aj to že sme krajina tak trocha namyslených ľudí, ktorí si neradi priznávajú chybu, alebo nevedomosť, u nás zomiera o viac ako 5000 odvrátiteľných úmrtí viac, ako je priemer EÚ15.

Zdroj: https://ekonomika.sme.sk/c/22248053/analyza-potvridila-vysoku-mieru-odvratitelnej-umrtnosti.html

Ide často o bežné ochorenia a zlú starostlivosť, ale často ide aj o rôzne vzácne nádorové ochorenia (benígne nádory produkujúce napr. serotonín, katecholamíny), vzácne genetické choroby, ale aj mnohé choroby, alebo syndrómy, s ktorými sa lekári, alebo spoločnosť jednoducho u nás nezaoberá a ani ich nepozná.

Vyšetrenie či operáciu na zahraničnej klinike vám však poisťovňa často neschváli, resp, vás tam často lekár ani neodporučí (ak o danom syndróme nič nevie, alebo nemá snahu hľadať).



Poznám niekoľko pacientov, ktorý majú vzácne choroby / syndrómy, ale nájsť lekára, ktorý o tom niečo viac vie, je ochotný to reálne riešiť, dať vyšetriť genetiku, ďalšie testy, prípadne to konzultovať s odborníkmi zo zahraničia je niekedy sci-fi. Sú aj excelentné prípady starostlivosti o takýcto pacientov, ale skúsenosti ľudí v mojom okolí sú obvykle veľmi zlé. Možno sú na vine ľudia, možno systém, možno peniaze. Ale tu vôbec nejde o lekárov, ale skôr o jednotlivcov. Rovnakí naduté indivíduá sú v každej oblasti nášho života :) Politici, sudcovia, policajti, ajťáci, ale aj robotníci, ktorí vám prídu rekonštruovať byt a vy si pri preberaní poviete, že radšej ste si mali zavolať Pata a Mata.

Eutanázia číslo 5 - lieky, ktoré si kúpite z inej krajiny za plnú cenu, vám slovenskí colníci hodia do spaľovne



Jednej známej raz lekár odporučil na pomerne vzácne ochorenie jeden liek, ktorý stál asi 3000-5000 EUR za balenie, ale ešte nie je v EÚ registrovaný. Vystavil jej na tento liek dokonca recept. Liek bol vyvinutý a zaregistrovaný v USA. Myslím, že dôvod prečo ešte nebol v EU, bola najmä cena.

Chceli sme ho objednať z USA, alebo lacnejšie z Indie. Na colnej správe sme sa dozvedeli, že keď tento liek príde na preclenie na Slovensko, tak nám ho colníci bez zľutovania hodia do spaľovne. Hovorili, že to isté by teoreticky mali spraviť aj s liekom, ktorí by sme si objednali napríklad z Nemecka (a nie je schválený u nás), ale keďže zásielky v rámci EÚ nepodliehajú colnej kontrole, tak nám ho pravdepodobne neskonfiškujú.

Jediné legálne riešenie je požiadať distribútora aby nám sem tento liek na výnimku od MInisterstva zdravotníctva doviezol. Čo je sci-fi a ak by aj nebolo, bude to za nemalé peniaze.

V tomto je naša legislatíva naozaj akoby vytvorená dvojčlennou pracovnou skupinou škôlkára a nepríčetného idiota.

V Anglicku majú legislatívu ohľadom dovozu liekov takú, že rozlišujú lieky na viacero skupín. Resp. majú skupinu zakázaných látok a nebezpečnejších liekov (napríklad opiáty), ktoré štandardne konfiškujú (toto neviem presne, ale je možné že na základe odporúčania lekára a receptu vám ich na colnici po predpložení dokladov vydajú) a kategóriu, kde len čestne prehlásite že vám je tento liek určený a máte naň lekársky predpis. Nič viac neskúmajú. Pokiaľ je liek kúpený za plnú cenu a nejde o liek, ktorý by sa dal použiť ako narkotikum, tak naozaj nevidím dôvod prečo sa na Slovensku takto obmedzuje dovoz často život zachraňujúcich liekov. Ak je argument že tento liek môže ublížiť, tak to môže ublížiť aj benzín keď ho vypijem, či vodka, lacné chemoterapeutikum fluorouracil (jedovatý flór) a podobne.

Eutanázia číslo 6 - povinné masové a nekonečné covid testovanie antigénovými testami ?



Nechávam na zamyslenie či miešanie chorých a zdravých jednotlivcov pri testovaní v jednej budove a neselektívne testovanie, bez dohľadávania kontaktov nie je jeden z dôvodov prečo je Slovensko v úmrtiach na Covid najhoršie na svete.

Zdroj: https://dennikn.sk/2271069/sme-najhorsi-na-svete-nielen-v-umrtiach-ale-uz-aj-v-pocte-ludi-v-nemocniciach-co-sa-vlastne-deje-grafy/?ref=tit



Záver



Tak si to zhrňme. Na Slovensku bolo za rok 2019 (2020) asi o 5000 odvrátiteľných úmrtí viac ako je priemer EÚ15 a na Covid-19 zomrelo asi o 2000-3000 ľudí viac (zatiaľ len hrubý odhad) ako je priemer EÚ.

Umelých prerušení tehotenstva bolo na Slovensku za rok 2020 niečo cez 7 tisíc. Spontánnych prerušení tehotenstva (samovoľné potraty) tiež asi 7 tisíc. Odvrátiteľných úmrtí už narodených je v súčasnosti minimálne 7-8 tisíc. Neoplatí sa bojovať aj za životy narodených ?

Zdroj: http://www.nczisk.sk/Aktuality/Pages/Potraty-v-Slovenskej-republike-2019.aspx