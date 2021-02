Ako som sa takmer nakazil na povinnom antigénovom teste

Keď si pred vami niekto na testovacom mieste riadne vyfúka plný nos a o pár minút sa dozviete že bol pozitívny tak to veľa dôvery do súčasného masového antigénového testovania nepridá. Čo ak je testovanie príčina a nie riešenie ?

Bolo to pred 2-3 týždňami. Keďže som chcel ísť navštíviť rodičov a hrozilo že by ma zastavili policajti, ale aj preto že občas musím chodiť do práce (a občas pracujem z domu), tak som potreboval antigénový test. Našiel som si najbližšie testovacie miesto v mojom meste. Radšej neuvediem miesto, lebo im nechcem poškodiť. Vo všeobecnosti to bolo ale takmer rovnaké ako aj v iných testovacích

miestach v iných mestách. Bol to môj asi štvrtý, alebo piaty antigénový "povinný" test.

Mám (staršie) auto, takže som nemusel ísť MHD ako mnoho iných ľudí v tom chladnom dni. Keď som tam prišiel, stálo tam asi 20 ľudí. Išlo to rýchlo. Občiansky neprepisovali, ale rovno ho naskenovali.

Zorganizované to bolo pomerne profesioálne, ale pri mieste kde si dotyční fúkali nosy

bol kôš už plný a vreckovky občas padali na zem. Svoju som si radšej po použití dal do vrecka.

Pán predo mnou si slušne vyfúkal nos a možno aj odkašľal (to odkašľanie si na 100% nepamätám). Urobili mu výter a odišiel. Ja som v priebehu 10-20 sekúnd nastúpil na jeho miesto a tiež som si vyfúkal nos, ale zato veľmi decentne. Nech nerobím rozprašovača ak som náhodou nakazený. Aj keď toho som sa až tak nebál, pretože v mojom okolí aj v mojej domácnosti predtým prekonalo covid viac ako 50% mojich blízkych a moje opakované PCR testy boli následne vždy negatívne. Takže buď mám skvelú imunitu (pchám do seba počas zimy 5000 IU vitamínu D už asi 15 rokov), alebo som ho prekonal a už mám nejaké protilátky.

Po "vytretí" som si musel ísť do auta zobrať ďalšiu bundu, lebo ten chlad som naozaj podcenil a bolo viac ako mínus päť. Čakal som približne 25 minút. Keď sa blížilo moje číslo, spozornel som. Prišiel "snehuliak" a pánovi predo mnou dal papier s testom. Zdalo sa že prehodili 2-3 slová, ktorým som nerozumel, ale rozumel som posledným dvom. Povedal "hlavu hore". Pán potom polosmutne odkráčal, tak mi to bolo jasné.

Nie, nepreglgol som, skôr som sa usmial. Takže už konečne poznám heslo pre pozitívne prípady. "Hlavu hore !".

Až tak som sa nebál že by som sa nakazil, práve kvôli vyššie spomenutým udalostiam, ale viem si predstaviť, že ľudia s chatrnou imunitou sa tam nakazia. Neviem či sa na tomto mieste znova dám testovať a či sa vôbec dám testovať. Bude to závisieť od okolností. Zatiaľ som zavretý doma a nikam nechodím, takže test nepotrebujem.

Vtedy som si to ešte neuvedomoval, ale dnes pri katastrofálnych číslach nakazených a zomierajúcich na Covid-19 som presvedčený o tom, že toto masové, neselektívne testovanie je jeden z dôsledkov prečo sme v počte nakazených a úmrtí na prvom mieste na svete. Nejde len o tieto miesta, ale aj o zvýšenú mobilitu ľudí. Ľudia v MHD či ľudia, ktorí sa na tomto logisticky a personálne podieľajú.

Bol som nadšený z prvého plošného testovania, ktoré vtedy malo zmysel. Ale dnes je to pre mnohých iba otravná rutina a niekedy aj príležitosť ísť tam s kamarátmi spoločne.

Navyše sa pri testovaní nemyslelo ani na to aby sa selektovali do (dvoch) radov ľudia s príznakmi a ľudia bez. Keď som sa raz bol dať testovať s boľavým hrdlom, hrdo by som sa vtedy postavil do radu "rozprašovačov" - nech chránim tých druhých, často zraniteľných.

P.S.: Ak toto číta niekto z Ministerstva pohrebníctva, ehmm teda zdravotníctva, prečítajte si znova môj článok s návodom ako poraziť Covid, ktorý som písal ešte v decembri. Návod je v tej druhej časti článku po nepeknej, ale myslím si že pravdivej kritike ministerstva.

https://peterkovac2.blog.sme.sk/c/550288/zdravotnictvo-v-rozvrate-a-explozia-covid-19-pod-vedenim-ministra-mareka-krajciho.html