Zoznam trestne stíhaných verejných činiteľov, vládnych nominantov a oligarchov

Pozrite si zoznam odsúdených, obvinených a trestne stíhaných verejných činiteľov, štátnych funkcionárov, politikov, oligarchov a podnikateľov. Ide najmä o obvinenia, ktoré súvisia s výkonom ich verejnej funkcie.

Okrem odstavca "I." odsúdených a "II." trestne stíhaných, som pridal som aj odstavec "III." so zoznamom vplyvných ľudí, politikov a funkcionárov, ktorí zatiaľ nie sú obvinení, ale na ich kauzy by sa určite nemalo zabudnúť. Zoznam sa budem snažiť aktualizovať.

Ak vás napadnú ďalšie mená, napíšte ich do diskusie. Pokojne aj nominantov súčasnej vlády. Považujem sa za politicky neutrálneho.



I. Doteraz odsúdení verejní činitelia

Igor Štefanov a Marián Janušek, obaja sú bývalí ministri výstavby a regionálneho rozvoja za SNS, odsúdení za kauzu Nástenkový tender, predpokladá sa, že v pozadí bol Ján Slota

https://www.topky.sk/cl/10/1663749/MIMORIADNA-SPRAVA-Historicky-den-pre-Slovensko--Prve-velke-ryby-odsudene-za-ksefty

Milan Mazurek, exposlanec ĽSNS, v súčasnosti nezaradený, kauza rasistických rečí o Rómoch v žilinskom Rádiu Frontinus, odsúdený na finančnú pokutu, podmienku a povinnosť zúčastniť sa školenia o rómskom holokauste

Marán Kotleba, poslanec ĽSNS, zatiaľ neprávoplatne odsúdený na 4 roky a 4 mesiace za trestný čin založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd

Andrej Medvecký, poslanec ĽSNS, dvakrát odsúdený, zbil cudzinca z Dominikánskej republiky

Pavol Rusko, bývalý minister hospodárstva (za stranu ANO) a bývalý riaditeľ TV Markíza, odsúdený spolu s Marianom Kočnerom za kauzu zmenky Markíza (nesúvisí s jeho politickou funkciou)

II. Trestne stíhaní verejní činitelia, nominanti bývalej vlády (najmä rezortov SMER SD a SNS), oligarchovia a podnikatelia



Väčšina trestne stíhaných je z policajných akcií Búrka, Víchrica, Očistec, Mýtnik, Judáš, Božie Mlyny, Plevel a Dobytkár.

Sudcovia:

Vladimír Sklenka, bývalý sudca, bral úplatky, spolupracuje s políciou, pomohol odkryť viaceré kauzy

Monika Monika Jankovská, bývalá sudkyňa a štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti a exposlankyňa za SMER, začala čiastočne spolupracovať s políciou. Stíhaná za ovplyňovanie súdnych rozhodnutí a iných sudcov, branie úplatkov, podplácanie a kauzu Fatima

Zuzana Maruniaková,

Eugen Palášthy,

Denisa Cviková,

Richard Molnár,

Dávid Lindtner,

Ľuboš Sadovský,

Angela Balázsová,

Gabriela Buľubašová,

Dušan Srogončík,

Andrea Haitová,

Katarína Bartalská,

Richard Molnár,

Otália Doláková,

Jarmila Urbancová, bývalá sudkyňa najvyššieho súdu

Jozef Kolcum, bývalý sudca najvyššieho súdu

Daniel Béreš, bývalý predseda Okresného súdu v Žiline

František Tóth, bývalý žilinský sudca, mal prezývku "Veľký Fero", vyviazol s podmienkou a finančným trestom

Pavol Polka, bývalý žilinský krajský sudca, priateľ Štefana Harabina, viac ako 20 rokov bral úplatky, spolupracoval s mafiou a na novinárov podával desiatky žalôb za poškodenie mena, opisujú ho ako "arogantný, skorumpovaný, agresívny, egoistický", nakoniec vyviazol iba s podmienkou a finančným trestom

https://dennikn.sk/2298165/byvala-novinarka-sujova-sudca-polka-bol-taky-maly-kocner-dnes-uz-je-bezvyznamny-a-bezzuby/?ref=mpm

https://www.aktuality.sk/clanok/822332/kauza-plevel-byvaly-sudca-polka-a-spol-idu-do-vazby-sud-rozhodoval-14-hodin/



Advokáti a právnici:

Tomáš Kulák,

Ľuboš Mahdoň,

Juraj Filipovič,

Ján Gajan,

Ľubomír Krivočenko, bol obvinený v kauze Dobytkách, zomrel v ústave na výkon väzby na Covid-19

František Polák, obvinený spolu s Ľudovítom Arpášom pre výpalníctvo podnikateľov (nahrávka Gorila)

Funkcionári ministerstva vnútra, polície a prokurátori:

Dušan Kováčik, špeciálny prokurátor od roku 2004

Tibor Gašpar, bývalý policajný prezident, člen organizovanej zločineckej skupiny

Milan Lučanský, bývalý policajný prezident, mal brať aj dávať úplatky, spáchal samovraždu

Peter Hraško, bývalý riaditeľ NAKA

Róbert Krajmer, bývalý riaditeľ protikorupčnej jednotky

Bernard Slobodník, riaditeľ národnej jednotky finančnej polície, spolupracuje s políciou, odovzdal časť úplatkov polícii

Norbert Paksi, bývalý riaditeľ úradu zvláštnych policajných činností

Dobroslav Trnka, bývalý generálny prokurátor, kauzy Kočner, Glance house, Lemikon, tajné nahrávky z jeho kancelárie, Gorila

Ľudovít Makó, bývalý riaditeľ Kriminálneho úradu finančnej správy, spolupracoval s Takáčovcami, mal hazardný biznis, spolupracuje s políciou

František Imrecze, bývalý šéf finančnej správy, obvinený z korupcie a manipulovania tendrov spolu s Jozefom Brhelom, zametanie vyšetrovania J&T a PENTY

https://dennikn.sk/minuta/2251025/

https://dennikn.sk/2249734/imreczeho-zadrzali-za-zmanipulovane-tendre-ktore-dohadovali-v-sirokeho-hoteli/?ref=in

https://e.dennikn.sk/2267771/pracovali-sme-aj-na-pente-a-jt-imrecze-a-mako-ma-zo-sefa-analytikov-degradovali-na-otvaraca-rampy-na-hranici-s-ukrajinou/

Pavol Vorobjov, bývalý riaditeľ spravodajskej jednotky finančnej polície

Marián Zetocha, šéf odpočúvania SIS

Milan Mihálik, bývalý funkcionár NAKA

Martin Fleischer, bývalý šéf ekonomickej sekcie na ministerstve vnútra

Ivan Bobocký, policajt, spolupracuje s políciou

Boris Beňa, bývalý námestník SIS,

Peter Gašparovič, bývalý šéf kontrarozviedky SIS

Daniel Čech, bývalý námestník riaditeľa finančnej správy, spolupracuje s políciou

Jozef Rehák, bývalý riaditeľ útvaru zvláštnych policajných činností

Marián Kučerka, bývalý vyšetrovateľ

Ladislav Vičan, bývalý policajt

Ľubomíra Arpáš, bývalý šéf kontrarozviedky SIS, korupcia a kupčenie s nahrávkou Gorila

Dana Arpášová, manželka Ľubomíra Arpáša



Ďalší verejní činitelia:

Peter Žiga, poslanec strany Hlas, exminister životného prostredia za stranu SMER, kauzy ako karuselové podvody s drevom, úplatky na najvyššom súde

https://www.startitup.sk/pribeh-petra-zigu-od-lykozruta-k-judasovi-dnes-mu-ide-naka-po-krku-za-tucny-uplatok/

Kajetán Kičura, bývalý riaditeľ štátnych hmotných rezerv

https://dennikn.sk/tema/kajetan-kicura/?ref=in

https://dennikn.sk/2271110/kicura-osobne-manipuloval-tender-na-respiratory-prisiel-a-vynadal-celej-vyberovej-komisii-pise-prokurator/?ref=list

Juraj Kožuch, bývalý riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry (kauza Dobytkár)

Ľubomír Partika, bývalý výkonný riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry

Marek Kodada, úradník Ministerstva Pôdohospodárstva, spolupracuje s políciou

Pavol Bojňanský, podnikateľ a šéf sekcie IT na Ministerstve financií

https://www.aktuality.sk/clanok/867809/suchoba-z-emiratov-predava-pozemok-v-bratislave-s-byvalym-funkcionarom-pytaju-2-miliony/

František Böhm, bývalý člen SIS, člen skupiny Takáčovcov, spolupracoval s políciou, spáchal samovraždu

https://dennikn.sk/2174771/v-kauze-judas-sa-uz-ako-istota-pre-mafiu-spomina-aj-sudca-puchovsky/?ref=tema

Ivan Tudaj, popradský funkcionár pozemkového fondu

Milan Grega, bývalý šéf IT sekcie finančnej správy (zadržaný spolu s Františkom Imreczem)

Ján Barczi, bývalý riaditeľ štátneho Tiposu (do konca roku 2019), nominant SMERu, obvinený v kauze Tipos

Miloš Prelec, bývalý šéf odboru IT v Tipose

Milan Cíbik, bývalý "fantómový" poradca Tiposu, hovorí že mu miesto v TIPOSe dohodil Andrej Danko

https://dennikn.sk/1684188/kauza-tipos-navod-na-osklbanie-statu-a-ochudobnenie-nas-vsetkych/

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/535089-obvineni-v-kauze-tipos-sa-postavili-pred-sud/

Z kauzy sledovania novinárov nedávno obvinili okrem Mariána Kočnera týchto ľudí:

Peter Tóth,

Miroslav Kriak,

Štefana Mlynarčík,

Juraja Škrip

https://dennikn.sk/minuta/2294033/

Podnikatelia, oligarchovia:

Jozef Brhel, sponzor SMERu, IT magnát, kryptomenový biznis, lukratívne štátne zákazky, prepojenia na exministra financií Petra Kažimíra a Róberta Kaliňáka, jeho firma investovala do Kaštieľa vo Vinosadoch, kde často býva Rober Fico

https://www.aktuality.sk/clanok/869754/jozef-brhel-zostava-vo-vazbe/

https://www.aktuality.sk/clanok/860535/jozef-brhel-sponzor-smeru-blizky-kalinakovi-aj-kazimirovi/

https://www.aktuality.sk/clanok/863860/za-rok-statne-zakazky-za-desiatky-milionov-pre-firmu-s-vazbami-na-kazimira-a-brhela/

Peter Brhel, brat Jozefa Brhela

Norbert Bödör, vplyvný nitriansky podnikateľ, spolumajiteľ SBS Bonul, člen organizovanej zločineckej skupiny so silným vplyvom na vtedajšiu políciu

https://dennikn.sk/tema/bodorovci-a-bonul/

Jaroslav Haščák, spolumajiteľ finančnej skupiny Penta, kauza Gorila, pranie špinavých peňazí (kupčenie s nahrávkou Gorila)

Zoroslav Kollár, vplyvný právnik a podnikateľ, Kočnerov kamarát, jeden z najbotahších Slovákov, korumpoval sudcov a vedel na súdoch vybaviť prakticky čokoľvek

Martin Kvietik, vplyvný podnikateľ zo skupiny Slavia Capital, má blízko k SNS, kauza Dobytkár

Michal Suchoba, podnikateľ, obvinený spolu s Františkom Imreczem, vlastník IT firmy Alexis, za ktorou stáli Kaliňákoví a Počiatkoví ľudia

https://www.aktuality.sk/clanok/867809/suchoba-z-emiratov-predava-pozemok-v-bratislave-s-byvalym-funkcionarom-pytaju-2-miliony/

https://www.aktuality.sk/clanok/866773/od-brhela-k-boedoerovi-jan-kuciak-ich-uz-davno-opisal-vsetkych/

Marián Kočner, mafián, podnikateľ, kauza Zmenky Markíza, vražda Jána Kuciaka, Technopol, Welten, Unipharma a mnohé iné

https://dennikn.sk/tema/kocnerove-kauzy/

Jana Rovčaninová, konateľka firmy Allexis (zadržaná spolu s Františkom Imreczem)

Ďalší zdroj: https://dennikn.sk/2127981/rok-zatykania-ktori-vplyvni-ludia-skoncili-obvineni-vo-vazbe/?ref=copy



III. Verejní činitelia, politici a podnikatelia, na ktorých by sa nemalo zabudnúť (zatiaľ nie sú z ničoho obvinení)



Politici a vládni nominanti:

Róber Fico, predseda SMER SD, úžívanie majetku, ktorý je omnoho vyšší ako jeho oficiálny príjem, kauzy Brhel, Hlas podobný Ficovi, Bašternák

https://www.aktuality.sk/clanok/395049/ako-som-sa-dostal-k-ficovmu-hlasu-pozadie-nahravky-o-sponzoroch-smeru/

https://dennikn.sk/1409535/basternak-ide-do-vazenia-a-prisiel-aj-o-byt-v-ktorom-byva-fico/



Ladislav Fico, brat Róberta Fica, dlhy po stavebnej firme HB Steal, o firmách Ladislava Fica a Bašternáka, ktoré končili v rovnakej schéme písal aj Ján Kuciak

https://www.topky.sk/tag/347409/Ladislav-Fico

https://www.aktuality.sk/clanok/670507/co-spaja-ficovho-brata-s-boedoerom-spolocna-adresa-aj-obrovske-dlhy/

Róbert Kaliňák, bývalý poslanec SMER SD, kauzy Bašternák, Vietnamec, Kovošrot

https://www.aktuality.sk/clanok/349051/kostlivec-v-kalinakovej-skrini-kovosrot-schranky-a-oligarcha-brhel/

Ján Počiatek, exminister financií a dopravy, kauzy: teplota 30,126, Kočnerova šperkovnica, Bašternák, Vila vo Francúzsku a mnohé iné

https://spravy.pravda.sk/komentare/clanok/201703-30126-stupnov/

https://video.sme.sk/c/22452544/byvaly-minister-financii-pociatek-rozprava-ako-sa-opil-v-bruseli-video.html

https://plus7dni.pluska.sk/domov/nahraty-strapaty-exminister-pociatek-jeho-miliony-co-prezradila-kocnerova-sperkovnica

Ján Slota, kauza emisie a Interblue group, kauza Nástenkový tender a mnohé iné

https://www.aktuality.sk/clanok/869630/zo-slotu-spravil-uplneho-krala-emisny-superkseft-sa-opat-vysetruje/

Andrej Danko, predseda SNS, jeho rezorty a ľudia boli v mnohých škandáloch ako Tipos, Dobytkár, netransparentné nákupy na Ministerstve obrany, či prideľovanie eurofondov na Ministerstve školstva firmám spriaznenými s SNS

https://www.aktuality.sk/clanok/808983/andrej-danko-vypoveda-na-naka-moze-is-t-o-kauzu-dobytkar-alebo-tipos/

https://dennikn.sk/2074200/dankov-stoziar-musel-doplatit-stat-zistila-kontrola-v-parlamente-islo-len-o-dph-a-statiku-vysvetluje-kancelar-guspan/

Peter Kažimír, exposlanec SMER SD, guvernér národnej banky, kontakty a podnikanie s Jozefom Brhelom, vlastní majetok, ktorý dôveryhodne nevysvetlil

https://www.aktuality.sk/clanok/837238/peter-kazimir-kupil-dva-domy-na-slavine-od-velkopodnikatela-rehaka/

https://www1.pluska.sk/spravy/z-domova/smerak-kazimir-zije-obrovskom-luxuse-kupil-vilu-tri-miliony-eur

Anton Stredák, poslanec SMER SD, podozrivý v kauze Dobytkár

https://dennikn.sk/2178288/naka-davala-spravy-o-korupcii-v-agrobiznise-stredakovi-zo-smeru-vypoveda-mako/?ref=tema

Roman Žembera, nominant Smer SD, bývalý riaditeľ Slovenskej správy ciest

https://www.aktuality.sk/clanok/868506/ficov-spoluziak-porusil-zakon-pri-tendri-za-miliony-nemocnice-lamu-rekordy-podcast/

Gábor Gál, exposlanec za SMK a exminister spravodlivosti, zastupoval podvodníkov z kauzy slovenský Texas, dostával za to štedré odmeny,

podľa výpovede sudcu Sklenku si mal Gábor Gál na Najvyššom súde „odchodiť“ spory Jopi Trade s daniarmi

https://www.hlavnydennik.sk/2020/11/09/za-statisicovy-uplatok-pomahalo-bodorovo-policajne-komando-klientom-exministra-gabora-gala/

https://www.aktuality.sk/clanok/647601/slovensky-texas-toxicki-podnikatelia-ktorych-zastupoval-gal-boli-trestani-za-danove-machinacie/



Štefan Hlinka, bývalý riaditeľ Železníc SR, bol aj členom dozornej rady Cargo Slovakia, medializoval sa, keď zabudol na pumpe v Štrbe batoh s 300 tisíc EUR a tvrdil že ich našiel v dome na povale

https://e.dennikn.sk/853951/exriaditel-zeleznic-ktory-stratil-batoh-s-peniazmi-na-pumpe-skoncil-v-cargu-v-zsr-zostal-ako-radovy-zamestnanec/

https://www.tvnoviny.sk/domace/1952215_na-pumpe-stratil-300-tisic-ktore-vraj-nasiel-na-povale-pripad-byvaleho-riaditela-zsr-uzavreli

https://dennikn.sk/2271746/lucansky-zaplatil-5000-eur-za-to-aby-naka-ututlala-kauzu-batoh-vypoveda-slobodnik/

Marcel Forai, bývalý riaditeľ VšZP, kamarát Pavla Pašku, kauzy ako teta Anka, masér Kostka a ďalšie

https://domov.sme.sk/c/22457636/marcel-forai-polovacka-revir-obvinenie.html

https://e.dennikn.sk/248256/tykal-si-s-paskom-a-zatajil-luxusny-byt-kto-je-marcel-forai-ktory-odchadza-pre-zmluvy-s-tetou/

Kauza mýto a Skytoll - finančným rozsahom jedna z najväčších káuz v histórii Slovenska:

https://e.dennikn.sk/1664300/za-stamilionovy-skandal-s-mytom-zodpovedaju-aj-traja-sucasni-poslanci-smeru/

https://chmurny.blog.sme.sk/c/524830/vazny-problem-petra-p.html

Nominanti SMERu Ľubomír Vážny (exminister dopravy), Igor Choma (šéf NDS), Milan Mojš (predseda hodnotiacej komisie) a ďalší členovia hodnotiacej komisie a zástupcovia spriaznených firiem

Oligarchovia:

Miroslav Výboh, mecenáš SMERu, pochybné tendre na Ministerstve obrany a vnútra (Pandur), kauza Panama Papers, blízky Róberta Fica, Františka Imreczeho

https://www.aktuality.sk/clanok/336875/ficov-priatel-z-korupcnej-kauzy-chcel-robit-biznis-cez-danove-raje-v-karibiku/

https://dennikn.sk/tema/miroslav-vyboh/

https://slovensko.hnonline.sk/599129-ficov-priatel-vyboh-bol-stihany-v-rakusku-potvrdil-to-prazsky-sud

Ivan Kmotrík, mecenáš Smeru, kauzy ako futbalový štadión, Infra services, Grafobal, gastrolístková firma Calio

https://www.aktuality.sk/tema/ivan-kmotrik/

https://dennikn.sk/blog/1488581/pellegriniho-urad-podpisal-zmluvu-s-kmotrikom-tak-ako-sme-predpovedali/

https://www.aktuality.sk/clanok/271636/vitaz-gastrolistkovej-apokalypsy-ivan-kmotrik/

https://www.topky.sk/tag/177649/Ivan-Kmotrik



Juraj Široký, mecenáš Smeru, kauzy okolo Váhostavu, vplyvní, dnes už mnohí obvinení funkcionári sa stretávali v jeho hoteloch v Bratislave a na Donovaloch

https://dennikn.sk/minuta/2251025/

Milan Fiľo, podnikateľ, jeden z najbohatších Slovákov, vlastní 49% papierní Mondi SCP Ružomberok, ovplyvňovanie súdneho konania za pomoci Moniky Jankovskej a Róberta Fica,

pochybné dotácie na Mondi SCP Ružomberok, podvody z čias privatizácie na zamestnancoch, vyhráženie sa zamestnancom

https://openiazoch.zoznam.sk/cl/170624/Obvinenia-z-Ruzomberka-Ako-jednoducho-dokazal-miliardar-Filo-obrat-svojich-zamestnancov-o-miliony

http://www.sudcovia.sk/sk/dokumenty/externe/2941-filo-sa-ficovi-zahryzol-do-krku-a-tak-to-premier-riesil-vypoveda-sklenka



Sudcovia, prokurátori, policajti:

Michal Truban, sudca, disciplinárne stíhaný, rozhodoval v prospech Bodorovcov, Kičuru

https://dennikn.sk/2019749/sudca-truban-pustil-obvineneho-z-kicurovej-afery-je-to-nelogicke-oponoval-najvyssi-sud/?ref=suv

Mojmír Mamojka, bývalý poslanec za SMER a ústavný sudca, mal zobrať úplatok od Kočnera a snažiť sa na súde rozhodnúť v jeho prospech

https://slovensko.hnonline.sk/2146479-po-kauze-s-kocnerom-mamojka-konci-funkcie-sa-vzdal-sam



Soňa Juríčková, šéfka bratislavskej krajskej prokuratúry

https://dennikn.sk/2179805/slobodnik-vypoveda-o-uplatku-100-tisic-eur-a-krajskej-prokuratorke-jurickovej/?ref=tema

Štefan Harabin, sudca, bývalý predseda Najvyššieho súdu, nominant HZDS a SMER, množstvo káuz, netransparentné financovanie prezidentskej kampane, ako sudca zrušil množstvo obvinení a rozsudkov voči mafiánom a podvodníkom

https://dennikn.sk/minuta/#/tema/stefan-harabin?_k=lshboi

https://gumurin.blog.pravda.sk/2018/07/06/zvrhlosti-pana-harabina/

https://plus7dni.pluska.sk/ludia/co-ste-stefanovi-harabinovi-nevedeli-limuziny-pre-rodinu-diplomaticke-pasy-cudni-kamarati

https://www.tvnoviny.sk/domace/1878039_stefan-harabin-opat-rozhodol-v-prospech-mafie-sudcovia-sa-chytaju-za-hlavu

Valéria Simonová, dozorujúca prokurátorka Búrka a Víchrica, je podozrivá že bránila riadnemu vyšetrovaniu keď chcela vypovedať Monika Jankovská

https://slovensko.hnonline.sk/2186894-sas-kritizuje-prokuratorku-mala-zastavit-jankovsku-ked-chcela-namocit-velke-ryby

https://dennikn.sk/minuta/2284665/

Roman Púchovský, sudca, spomínaný v kauze Judáš

https://dennikn.sk/2174771/v-kauze-judas-sa-uz-ako-istota-pre-mafiu-spomina-aj-sudca-puchovsky/?ref=tema

https://dennikn.sk/2067223/sudca-puchovsky-si-opat-urobil-hanbu-najvyssi-sud-mu-to-vysvetlil/

Eva Kyselová, bývalá predsedníčka krajského súdu v Žiline, podozrivá z brania úplatku

https://dennikn.sk/2244148/polka-vypovedal-ze-sudkyna-kyselova-zobrala-17-tisic-za-pripad-vybuchu-pri-ktorom-zomreli-traja-ludia/?ref=in



Štefan Jombík, bývalý vyšetrovateľ NAKA

Jaroslav Barochovský, bývalý vyšetrovateľ NAKA, obaja boli blízki Mariana Kočnera, zametali jeho kauzy

https://www.trend.sk/trend-archiv/nasli-sme-kocnerovych-policajtov-reci-im-velmi-nie-je

Poznámka: Od dôveryhodných ľudí, ktorí pracujú v štátnej správe sa neraz dozvedám veľa príbehov ako sa vyhrávajú tendre spriaznených firiem, ako sa dosadzujú do štátnej správy kamaráti

s nadpriemernými platmi, ako sa v tichosti, bez povšimnutia médií či nebodaj polície nehospodárne "rozhadzujú" desaťtisíce a stotisíce EUR. Viem aj o niekorých, ktorí ako svedkovia už vypovedali na NAKA, ale iba málo prípadov sa dostane až do fázy obvinenia. Problémom sú priame dôkazy, alebo ďalší problém našej legislatívy a to dokázanie úmyslu. Aj keď určite v menšom, pokračuje to žiaľ aj za súčasnej vlády. Ľudia po voľbách zostávajú rovnakí, menia sa len pozície politikov a vedúcich.

Väčšina ľudí sa bojí oznámiť korupciu najmä zo strachu o svoje miesto a pre iné potenciálne problémy. V tomto smere by sa mala zlepšiť legislatíva, napríklad ak príde oznamovaľ korupcie o prácu (a nezaručí sa jeho anonymita), alebo mu toto oznámenie spôsobí inú nemajetkovú či zdravotnú ujmu, mal by byť automaticky finančne odškodnený. Napríklad pri strate zamestnania ročným platom, ktorý mal doteraz a podobne. O odškodnení by nemal rozhodovať úradník, ale komisia, zložená aj z odbornej verejnosti.

Tu je oficiálny odkaz na nahlasovanie podozrenia z korupcie: https://www.bojprotikorupcii.gov.sk/kam-oznamit-korupciu/, alebo https://www.vlada.gov.sk/kam-nahlasovat-korupciu/

Taktiež každé ministerstvo má vlastné kanály na nahlasovanie korupcie.