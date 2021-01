Odvolajte už konečne skorumpovaného a nevzdelaného Krajčího a nevyhovárajte sa na Sulíka

Viacerých bratislavských lekárov, ktorí boli riadne zapísaní do zoznamu na očkovanie, poslali bez vakcníny späť z očkovacieho centra. Stalo sa to v tom istom centre kde bola očkovaná Dominika Cibulková. Dnes už asi vieme prečo.

Igor Matovič mi pripomína Fica keď pri každom škandále jeho vlády niekoľko rokov rozprával, že za všetko môže Radičová a jej bývalá vláda. Igor Matovič má Sulíka.

Sulík môže za neskorí nákup antigénových testov, hoci Ministerstvo zdravotníctva nevedelo dodať Ministerstvu hospodárstva 17 dní zadanie. Opravovalo ho 5 krát a nakoniec tam napísali požiadavky, pre ktoré muselo Ministerstvo hospodárstva zmeniť súťaž na priamy nákup. Boli tam nezmyselné požiadavky na senzitivitu a špecificitu testov (96 a 97%).

Igor, ty to nevidíš ?

Ja úprimne nemám zásadný problém so žiadnym ministerstvom okrem zdravotníctva (apoň zatiaľ).



Len pre predstavu moje laické hodnotenie:

Veronika Remišová - 10B,

Jaro Naď - 10B,

Roman Mikulec - 10B,

Mária Kolíková - 10B,

Ján Budaj - 10B,

Ján Mičovský - najprv 10B teraz 5B za výmenu slušných ľudí (napr. proreformný riaditeľ lesov SR) a dosadzovanie si spriaznených,

Milan Krajniak - 8B,

Richard Sulík - 7 B. Aj keď po odchodoch a šarvátkach v jeho strane som si nie istý aký je, no každopádne je to človek, čo sa vie aj ospravedlniť a priznať svoju chybu.

Ivan Korčok - až tak sa o zahraničie nezaujímam ale povedzme 8B,

Natália Milanová - tiež nemám v kultúre až taký prehľad, ale z môjho pohľadu 9B,

Eduard Heger - 6B (istá netransparentnosť pri právnicných službách, dosadzovanie mierne pochybných ľudí na viaceré pozície, slabšie znalosti z financií, makroekonomiky),

Branislav Gröhling - 6B (nehanbí sa za svoje plagiátorstvo diplomovej práce a nevýrazné zmeny v školstve)



Marek Krajčí - 0B (dá sa ísť do mínusu ?)

Ministerstvo zdravotníctva je zrejme najskorumpovanejšie ministerstvo. Krajčí okrem toho že veľa nevie z medicíny, riadenia zdravotníctva a reálneho života,

odvoláva ľudí ako na bežiacom páse a dosadzuje si svojich známych, kamarátov a možno aj vzdialených rodinných príslušníkov (pozrite môj predchádzajúci článok https://peterkovac2.blog.sme.sk/c/550288/zdravotnictvo-v-rozvrate-a-explozia-covid-19-pod-vedenim-ministra-mareka-krajciho.html ). Raz sa vyjadril v jednom videu v kresťanskej relácii, že vec sa musí zmeniť a aj na riadiaich postoch musia byť veriaci ľudia. (Skoro mi zabehlo keď som to videl).

Krajčí odvolal aj zopár ľudí, ktorí si to zaslúžili, ale pravdepodobne to bolo len "omylom" aby si tam dosadil svojich ľudí.

Pripomína mi to jednu scénu z filmu Bláznivá strela. Kapitánka polície mesta San Fanciska predstavovala poručíka Frenka Drebina so slovami:

"Predstavujem vám v skutku výnimočkého policajta, ktorý zabil už rovnú stovku drogových dílerov." Frank po chvíli hovorí: "V skutočnosti ich bolo 98, tých posledných dvoch som zrazil keď som cúval autom. Našťastie sa ukázalo že boli drogoví díleri."

Aj Krajčího kamarát Marián Kolník na mieste generálneho tajomníka MZSR sa mu zrejme nedávno znepáčil, tak si tam dosadil svojho najlepšieho kamaráta Davida Hlubockého.

Keď Igor nedávno povedal na adresu Sulíka že je zodpovedný za smrť tisícov životov kvôli neskoro dodaným testom, tak to znelo ako detská výhovorka.



Keď má byť niekto zodpovedný za smrť desaťtisícov ľudí, tak je to skôr minister zdravotníctva.

Ten človek nevie kde je sever. Nevie nič o vírusoch, vakcínach, špecificite, senzitivite, PCR, antigénoch, nových štúdiách, nezaujíma sa o to ako epidémie zvládajú/nezvládajú iné krajiny.



Včera alebo predvčerom mi opäť znova zabehlo keď som ho videl v správach. Hovoril niečo v zmysle že na obsluhu 10 ventilovaných pacientov

treba povedzme 8 anesteziológov. Taký luxus nemá ani Nemecko, ani Arabské emiráty. Lekárov stačí o dosť menej, ale dôležitý je podporný personál ako sestry a iní. Marek, ty si bol kedy naposledy v nemocnici ako lekár ?

Krajčí nedávno zdesaťnásobil príplatok pracovníkom na Covid oddeleniach. Ak dobre počítam tak je to o viac ako 7 EUR, čo je takmer dvojnásobpok priemernej mzdy. Netvrdím že si to nezaslúžia, ale čo napríklad záchranári, všeobecní lekári, ambulantní lekári bez ochranných pomôcok, čo ukrajinské upratovačky zamestnané cez agentúru v slovenských nemocniciach, čo predavačky v potravinách v piatok večer, čo iné profesie ? A presne to sa aj stalo, ozvali sa záchranári. Prináša to iba šarvátky a napätie do spoločnosti. Marek, kde je tá kresťanská rovnosť ? Iní ľudia trú biedu a Marek rozdáva milióny. Marek asi nikdy reálne nepracoval. Len pár rokov na polovičný úväzok v detskom kardiocentre. Podľa katastra má Marek v Bratislave pomerne dosť nehnuteľností a pozemkov. Tak zrejme preto pracovať ani nemusel. Nie je to výčitka, len konštatovanie.

Dokonca sa mi ani nezdá sa že by ho veľmi trápila situácia v zdravotníctve. Napríklad Roosveltova nemocnica v BB mala vyhradené peniaze (asi 100 miliónov EUR) na dokončenie rekonštrukcie, ale kvôli pandémii už väčšinu z týchto zdrojov minula. A pán minister to iba sucho konštatuje. Prečo sa nebije o viac peňazí do zdravotníctva, o nákup prístrojov, lepšie testovanie, viac testovacích a vakcinačných centier, lepšie dohľadávanie Covid kontaktov, viac personálu na hygiene, o rekonštrukcie nemocníc, o postavenie novej nemocnice (na ministerstve má neschopný tím ktorý mal riešil Rázsochy kam patril aj jeho kamarát Anton Hanušin, proti ktorému spisovali zamestanci Popradskej nemocnice petíciu a veľmi kontroverzný Marián Kolník https://www.aktuality.sk/clanok/823658/v-poprade-sa-buria-proti-sefovi-nemocnice-prisiel-od-krajciho-a-robi-aj-na-razsochach/) o nákup nových ).

Je mi to ľúto, ale kvôli takémuto človeku denne na Slovensku zomierajú desiatky ľudí na Covid, ale mnohí ďalší aj na iné zanedbávané ochorenia. Netvrdím že je táto situácia vina Krajčího, ale svojou nečinnosťou to iba zhoršuje.

A perla na záver. Aj pri očkovaní na Covid-19 je riadny bordel ako sme to videli s Dominikou Cibulkovou.

( https://dennikn.sk/2218543/vyhoda-cibulkova-prednostne-ju-zaockovali-proti-covidu )

Už mal byť dávno odvolaný pracovník, ktorý to spôsobil. To vám nie je na zvracanie z tej korupcie a rodinkárstva ?

Mám informáciu overenú z viacerých zdrojov, že minimálne dvaja bratislavskí lekári, ktorí boli riadne zapísaní do zoznamu na očkovanie, boli poslaní späť z očkovacieho

centra (v tom istom kde bola včera očkovaná Dominika Cibulková). O deň alebo dva na to, to urobili ďalšej lekárke, ktorá tam bola už druhý krát. Tá sa však nedala a nakoniec ju zaočkovali. Teraz už vieme prečo lekárov posielajú domov bez vakcíny. Pretože očkujú "papalášov".

Dominika tvrdí že sa nechala viesť do omylu, ale kto si dovolil ju do toho zoznamu vôbec zapísať ? V tomto kontexte ma napadlo Nemecko, kde mám viacero známych. Ani to nie je ideálna krajina, ale tam majú 3 stupne protikorupčnej kontroly:



1. Nik ako Cuibulková by sa tam neodvážil žiadať o prednostné očkovanie.

2. Ak by aj o to požiadala, tak by jej to nik neumožnil.

3. Ak by jej to aj niekto umožnil, ihneď by sa ozvali spolupracovníci, alebo nadriadení keď by to zistili a kontaktovali políciu, nadriadených, kolegov, alebo médiá. Na Slovensku však ľuďom chýba odvaha aby korupčné správanie nahlasovali skôr než sa stane.

Igor prosím, odvolaj Mareka Krajčího a nenechávaj ho tam len preto že je to tvoj kamarát.