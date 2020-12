Zdravotníctvo v rozvrate a explózia Covid-19 v podaní "netransparentného" Mareka Krajčího

Vo vláde sa nájdu odborníci a dokonca sú takí aj na čele ministerstiev. Nemyslel som si že to niekedy poviem, ale ministri vnútra a obrany sú uvedomelí intelektuáli. Ministra zdravotníctva by som ale do ligy vývolených nenominoval

Radšej sa vyhnem komentovaniu manažérsko sociálnych schopností nášho Igora a skúsim načrieť do studnice Ministerstva zdravotníctva, ktoré by podľa môjho sedliackeho rozumu malo stáť v prvej línii pandémie Covid-19.

Ja viem že kritizovať je ľahké a vie to každý. Tak preto musím aj niečo pochváliť.

Pán minister obrany Naď ukázal počas akcie plošného testovania že vie o medicíne možno aj viac ako minister zdravotníctva. Mal prehľad o samotnej infekcii Covid-19, o antigénových, protilátkových, PCR testoch, senzitivite, špecificite testov a citoval aj niektoré zaujímavé štúdie. Marek Krajčí sa však odborným diskusným reláciám akosi vyhýbal.

Pár úvah o (ne)transparentnosti a (ne)odbornosti na Ministerstve zdravotníctva

Páj minister Krajčí od svojho nástupu zatiaľ riešil najviac to ako sťažiť ženám prístup k potratom (aby si ich niektoré museli platiť), robil personálne čistky a odvolával riaditeľov nemocníc. Ale o covid opatreniach som z jeho úst takmer ani nepočul.

Za 2 mesiace odvolal až 12 šéfov na zdravotníckych postoch.

Na tom by nebolo možno nič zlé ak by to robil v mene odstraňovania korupcie, transparentnejších výberových konaní a dosadzovania kvalitnejších odborníkov.

On to však robil často tak, že dosadzoval ľudí, ktorých mu poradili jeho známy, alebo takých ktorí pracovali (ak sa to tak dá nazvať) predtým na jeho ministerstve. Napr. riaditeľ nemocnice v Poprade prišiel z ministerstva zdravotníctva a znova sa tam vrátil. Voči nemu spisovali zamestnanci nemocnice petíciu pochod cez mesto za jeho odstúpenie. Po 3 mesiacoch naozaj odišiel.

Ďalší zaujímavý príklad bol keď do vedenia Všeobecnej zdravotnej poisťovne dosadil na druhú najvyššiu pozíciu za podpredsedníčku predstavenstva svoju sesternicu pani Havelkovú. Tú niekoľko mesiacov predtým z poisťovne údajne prepustili pre vážne pochybenia.

Táto reportáž dostala aj cenu Literárneho fondu za novinársku tvorbu za rok 2016. http://litfond.sk/subory/Inform%C3%A1cie_pre_m%C3%A9di%C3%A1.pdf

Aj keď na obranu treba povedať že ju (na rozdiel od riaditeľa VšZP) odporučila výberová komisia. Tá bola zase na druhej strane určite kompletne nezaujatá a pán generálny tajomník služobného úradu ministerstva zdravotníctva Marián Kolník a predseda výberovej komisie (verejne sa prezentujúci kresťan a zrejme kamarát pána Krajčího) vyberal určite nezaujato s najlpeším svedomím. A jednoznačne jeho dávna história s mafiánom Kočnerom, finančným mafiánom Máriom Hoffmanom a pochybnosti s jeho netransparentnými službami koučingu na ministerstve dopravy kde lietali desaťtisíce a stotisíce EUR určite u nikoho nevzbudujú žiadne podozrenie. Áno myslím to sarkasticky.

Ministerstvo zdravotníctva sa stalo ako prvé pri výbere riaditeľa VšZP synonymom netransparentnosti, zatajovania a utajovania všetkého čo sa týkalo tohto výberového konania.

Nie že by predhádzajúca mafiánska vláda riadila toto ministerstvo lepšie, ale ...

Neskôr sme sa dozvedeli prečo. Okrem sesternice ministra zvolenej na miesto podpredsedníčky predstavenstva VšZP bol za šéfa VšZP zvolený ístý kde sa vzal tu sa vzal pán Richard Strapko. Ten získal v celkovom hodnotení pomerne malý počet bodov a dodnes nik nezverejnil jeho projekt, ktorý prezentoval (aspoň akože) v osudnú sobotu keď sa konalo výberové konanie. Na túto tému odporúčam skvalý článok z Denníka N (odkaz nižšie) od jedného z uchádzačov o tento post pána Filipa Rybaniča.

Richarda Strapka si aj napriek nízkemu počtu bodov vybral nakoniec minister Marek Krajčí.

Ale prečo ? Sakra, kto je ten Strapko ? Marek, veď ty máš na Facebooku snáď všetkých ľudí, ktorých si kedy stretol aj ktorých ešte stretneš. Máš tam aj sesterku Havelkovú, tak prečo tam nemáš aj pána Strapka ?

A vtedy som si spomenul. Richard, ja som predsa raz bol na tvojej cestovateľskej prednáške v Starej Horárni na Horskom parku, tuším to bolo o Južnej Amerike. Ako som sa neskôr dočítal, tak pán Strapko pochodil aj Himaláje. Takže má určite manažérske schopnosti organizovať zájazdy. (Dobre tak tento sarkazmus asi až tak na mieste nie je).

Lenže tento profil takéhoto cestovateľa a manažéra poisťovne Aegon a Allianz mi na Mareka nesedel. Vtedy som si uvedomil, že cestovanie skôr sedí na pána Kolníka. Žeby neznámy manažér a cestovateľ, horolezec Richard Strapko bol kamarát manažéra, kouča a cestovateľa pána generálneho tajomníka ministerstva zdravotníctva Mariána Kolníka ? Neviem, ale žiadne iné vysvetlenie nám Marek Krajčí zatiaľ nedal.

Takže si to zhrňme. Turbokresťan Marej Krajčí z Bratskej jednoty babtistov s turbokresťanom nie nejlepšej povesti Mariánom Kolníkom takto bačujú na Ministerstve zdravotníctva.

(Ospravedlňujem sa, ak sa to niekoho dotklo, ale týmto počastovaním som nechcel uraziť žiadneho veriaceho. Sám ním som).

Marek, ja verím že si dobrý človek, ale či si bol do toho všetkého dotlačený, alebo si to tak manažoval sám je v podstate jedno. Možno ti povedali že sa budeš iba vrtieť na koženom kresle v kancelárii na vysokom poschodí a podpisovať sem tam nejaké papiere. Ale niečo sa stalo, prišla pandémia a bolo treba riešiť nemocnice, lieky a ventilátory. (Viem asi som už rápny s tým sarkazmom).

Nebolo by lepšie aby si sa za to všetko ako správny kresťan ospravedlnil a ponúkol svoju funkciu niekomu inému, kto vie manažovanie, prípadne aj medicínu naozaj robiť a má na to čas ? Alebo by možno stačilo aby si si najal nejakého zdravotno-manažérko-vedeckého poradcu (kľudne ma kontaktuj cez formulár na blogu).

Sorry, ale toľko pobabraných projektov a rodinkárstva sme na MZ nemali snáď od dôb zdravotnícnej chobotnice z východného Slovenska pod vedením "Dona" mafiána Pašku.

A mimochodom Marek, kto ti písal Wiki stránku ?

Pôsobí naozaj humorne. Stránka https://sk.wikipedia.org/wiki/Marek_Kraj%C4%8D%C3%AD a najmä veta "Je autorom a spoluautorom viacerých odborných publikácií, kazuistík, prednášok a posterov.[3]".

Veď ja som žiadnu kazuistiku, odbornú prácu, citáciu či poster z tvojej praxe nenašiel. Priznaj sa že už ani nevieš aký je rozdiel medzi perikarditídou, endokarditídou a myokarditídou. Ktorá je najnebezpečnejšia a ktorá sa najčastejšie manifestuje ako symptóm pri Covid-19 ?

Ale dobre, už viac nebudem sarkastický. A teraz už k téme.

