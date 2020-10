Kňaz, ktorý odmieta karanténu a hygienou nariadený test na covid

Nedávno som bol v jednej dedine na západnom Slovensku. Kňaz, ktorý tam slúži však neverí v to že Covid-19 môže byť vážna choroba.

Kňaz z istej menšej obce už dlhšie slúžil omše kde sa nedodržiaval maximálny počet 50 osôb, dával prijímanie priamo do úst a na niektorých omšiach nenosil rúško. Údajne bol aj niekoľko dní chorý a pokračoval v slávení omší.

Zámerne neuvádzam názov obce, pretože nechcem nikoho dopredu obviniť. Keď sa situácia zmení, článok budem aktualizovať.

Na dedine sa objavujú pozitívne prípady Covid-19 a nedávo bol preukázateľne v dlhšom bezrúškovom kontakte s osobou, ktorá bola pozitívne testovaná na covid. Keď mu bola táto informácia oznámená s prosbou nech ide do karantény a zruší omše, vyjadril sa že do žiadnej karantény nejde a nech ho nenahlasujú na hygienu. Že vraj Covid nie je horší ako chrípka a ľudia robia iba paniku. V daný deň pokračoval bez problémo v slúžení omší.

Samozrejme že bol nahlásený na hygienu. Pracovníčka o ňom už zrejme vedela a len si povzdychla. Približne citujem jej slová "Mnohí cirkevní predstavitelia sú akoby špeciálna katagória a nemám s nimi najlepšie skúsenosti...".

Hygienou bol kontaktovaný neskôr opäť a odmietol ísť na Covid test. Pokiaľ viem, tak bol kontaktovaný aj príslušný arcidiecézny úrad no zatiaľ sa nič nezmenilo. Verím, že to rýchlo vyriešia, alebo to budú riešiť orgány činné v trestnom konaní.

Som kresťan a tu nejde o samotných kňazov. Ide o zlyhanie jednotlivca. Aj keď musím povedať že sa mi nepáči ako v poslednej dobe (na rozdiel od prvej vlny) z cirkevných kruhov počujem, ako je možné že si vláda dovoľuje rušiť omše. Veď v kostoloch sa zatiaľ takmer nik nenakazil. Dokonca počúvam občas od jednotlivcov aj to, že veriaci sú v kostoloch priamo Bohom ochránený pred Covidom.

Nedávne vyhlásenie Konferencie biskupov slovenska nepriamo a možno nechcene žiaľ podporuje konanie takýchto nezodpovedných, medicínsky hlúpich a pre okolie veľmi nebezpečných kňazov.

Narážam najma na tento článok https://www.aktuality.sk/clanok/829954/zakaz-bohosluzieb-ziaden-ucinok-v-boji-s-pandemiou-to-neprinesie-tvrdia-biskupi/

Do daného kostola chodí mnoho starších osôb. Niektorí sú už Covid pozitívni. Minimálne jeden je v nemocini s pomerne vážnym stavom. Nezistilo sa kde sa nakazili, no tento kňaz pátranie sťažuje. Kňaz nemusel byť nakazaný, ale takéto tvrdohlavé konanie a odmietanie nariadenia hygienika som zatiaľ ešte nevidel.

Našťastie sú omše od stredy zrušené, pretože v tejto farnosti nenastala žiadna zmena. Zatiaľ rázne nekonali nadriadení cirkevní predstavitelia a ani hygienici. Z rozprávania hygienikov však viem, že je ich neuveriteľne málo a viem si predstaviť že nie je ľahké túto situáciu vyriešiť behom piatich minút.

A možno práve v tejto dedine zákaz bohoslužieb niekomu zachráni život.

Poznám zopár ľudí, ktorí zľahčujú koronavírus. Väčšinou ide o prívržencov ĽSNS, či mladých "faganov". V tomto prípade ma to však šokovalo. Bol som nadšený k tomu ako sa cirkev stavala k pandémii v prvej vlne, no mrzí ma ako sa k tomu stavia dnes, keď sú infekčné oddelenia v mnohhých nemocniciach plné (Martin, Bratislava). A to sme iba na začiatku.

Vo svojom okolí poznám približne 10 ľudí, ktorí majú, či prekonali Covid-19. Niektorí sú dokonca v tomto momente v nemocnici. Asi 7 z 10 toto ochorenie zvládli celkom dobre v domácej karanténe. Traja z nich boli hospitalizovaný, jeden bol na tom dosť vážne. A jeden mladý muž, ktorý dokonca ani hospitalizovaný´nebol, pociťuje už niekoľko mesiacov po vyliečení následky a cíti sa veľmi unavený.

Nehovoriac o tom že Covid-19 má až 70 násobne ťažší priebeh u starších ľudí nad 50-60 rokov a aj po vyliečení často spôsobí trvalé následky ako napríklad poškodenie a zníženie výkonnosti pľúc.

Takže takto vyzerá táto "chrípôčka".